اليوم عاودت الإمارات عدوانها الصاروخي علي السودان .. اليوم استهدفت مستودعات النفط الاستراتيجية والتي تبلغ سعتها 100 ألف طن من المشتقات البترولية ..

■ ماحدث اليوم يؤكد أن دويلة الإمارات قررت المضي في حربها ضد السودان بالأصالة بعد أن أيقنت أن كلاب الصيد المليشية والسياسية قد فشلت في جلب العظم بعد أن ذاقت مرارة لحم الشعب السوداني علي الخونة والعملاء ..

■ كيف سيواجه السودان حرب الصواريخ والمسيّرات؟! .. الحل العاجل أن تترك القيادة العسكرية ترددها وتلفتها وتذهب مباشرة إلي تحالف مصالح مع دولتين لاثالث لهما .. روسيا وتركيا .. نعطي موسكو وأنقرة ماتريدانه ونحصل علي مانريده .. منظومات دفاع جوي وتقنيات (مفتوحة) لمواجهة تطور الحرب التقنية التي بدأتها دويلة الإمارات ولن تتوقف عنها إلا عندما تتذوق ( السِّم القَدُر عشاها) ..

■ هذا هو الحل العاجل .. أو أن تبقي دولتنا مكتوفة الأيدي وشعبنا يشاهد ويعايش يومياً التدمير الممنهج والمُتعمّد لمرافقه ومؤسساته الحيوية التي شيّدها من ليل الأَسَي .. ومُر الذكريات ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد