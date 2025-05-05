شاهد بالصورة والفيديو.. وسط سخرية الجمهور.. خبيرة تجميل سودانية تكرم صاحبة المركز الأول في امتحانات الشهادة بجلسة “مكياج”

أثارت خبيرة تجميل سودانية, سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تكريمها الطالبة المتفوقة إسراء أحمد حيدر, صاحبة المركز الأول في امتحانات الشهادة السودانية. وبحسب مقطع فيديو متداول رصده محرر موقع النيلين, فقد ظهرت خبيرة التجميل نسيبة القرير, مع الطالبة المتفوقة وهي تعلن عن الجائزة التي قدمتها لها. حيث كشفت الطالبة صاحبة المركز الأول على مستوى السودان, عن تلقيها هدية عبارة عن جلسة “مكياج”, على يد خبيرة التجميل المعروفة في المنطقة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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