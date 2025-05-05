رفض محكمة العدل الدولية النظر في قضية جمهورية السودان ضد الإمارات هل يعني نهاية الأمر؟ لا أبدا وانما نهاية شوط والاستعداد لبدء شوط جديد، وزارة العدل شغلها شنو غير مطاردة المحاكم والتقاضي حتى يتم انتزاع حق السودان العادل الذي يراه كل العالم ، فإما ننتصر بالانتزاع او بفضح الجميع … مبارك اردول

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