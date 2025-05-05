تركيا تعلن استنكارها استهداف المرافق الحيوية ببورتسودان وكسلا بمسيرات المليشيا المتمردة

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أعلن السفير فاتح يلدز استنكار تركيا للهجوم الغاشم واستهداف المنشآت الحيوية والاستراتيجية بمدينتي كسلا وبورتسودان بمسيرات مليشيا الدعم السريع المتمردة، مشيراً الى خطورة هذا الاستهداف.
وقال السفير التركي بالسودان فاتح يلدز في تصريح ل(سونا) اليوم، إن تركيا موقفها ثابت من أي هجوم يستهدف البنية التحتية والمواقع الحيوية في السودان، مشيرا إلى أن هذا الموقف يتماشى مع مواقف كثير من الدول والمنظمات الإقليمية، حيث أن مصر، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، والاتحاد الافريقي وغيرها من الجهات كلها أدانت واستنكرت إستهداف المنشآت الحيوية والمدنية في بورتسودان وكسلا.
واعرب عن امل بلاده في أن ينعم الشعب السوداني بالأمن والإستقرار.
سونا
هبة علي
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