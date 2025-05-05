وزير الطاقة: استهداف مستودعات بورتسودان عمل إرهابي

أدان وزير الطاقة والنفط، د. محي الدين نعيم محمد سعيد، الهجوم الذي استهدف صباح اليوم المستودعات الاستراتيجية بمدينة بورتسودان، مؤكداً أن العملية تهدف إلى “تعطيل الحياة واستهداف الخدمات الحيوية التي تلامس حياة المواطن السوداني”. وجاءت تصريحات الوزير خلال وقوفه ميدانياً على عمليات الإطفاء التي تباشرها فرق الدفاع المدني، في محاولة لاحتواء الحرائق الضخمة التي اندلعت أولاً في مستودعات الجازولين، قبل أن تمتد إلى مستودعات أخرى مجاورة تمتلئ بالوقود.

وأشار الوزير إلى أن النيران لا تزال مشتعلة حتى لحظة البيان، وأن الجهود متواصلة لمنع انتشارها وتفادي كارثة محتملة في المنطقة، مشيداً بجهود الدفاع المدني في التعامل مع الحريق. وأضاف الوزير: “هذه العملية تضاف إلى سجل المجرمين الأسود، الذين يواصلون استهداف المنشآت الخدمية والمدنية، بهدف ضرب استقرار البلاد والنيل من المواطن في حياته ومعاشه وخدماته”.

وأكد د. محي الدين أن “الأيادي السودانية التي بنت هذه المنشآت قادرة على إعادة إعمارها مهما تجبر المجرمون”، مجدداً العزم على مواصلة العمل رغم التحديات الأمنية والظروف الصعبة.

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