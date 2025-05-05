تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية وضحكات الجمهور والمتابعين الذين تناقلوه على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد فشل رجل سوداني, في السيطرة على نفسه خلال متابعته حفل “طمبور”, حضره جمهور غفير. الرجل قام بإسقاط نفسه من الكرسي الذي كان يجلس عليه, ودخل في رقص هستيري مع “كورس” الفنان وسط إعجاب وصيحات الجمهور الحاضر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. سوداني يسقط نفسه من الكرسي الذي يجلس عليه ويدخل في رقص هستيري أثناء متابعته حفل “طمبور” حاشد بالولاية الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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