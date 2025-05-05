قام نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسوداني, بإخضاع بعض النجوم العالميين لتجربة الذكاء الإصطناعي المنتشرة على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد استعان النشطاء بإحدى أغنيات فرقة “الهيلاهوب”, الكوميدية السودانية, ووضعوا عليها شخصيات شهيرة. النشطاء قاموا بتحويل أشهر لاعبي كرة القدم في الأعوام الماضية البرتغالي كرستيانو رونالدو, والأرجنتيني ليونيل ميسي, إضافة لصديقة الأول عارضة الأزياء الشهيرة جورجينا, لشخصيات سودانية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أثار المقطع إعجاب وضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, الذي قام بمشاركة المقطع على نطاق واسع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة والفيديو.. الذكاء الإصطناعي السوداني يجمع كرستيانو وصديقته جورجينا وميسي في مقطع واحد.. شاهد كيف تحولت أشكالهم بالزي واللهجة السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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