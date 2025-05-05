إدراج أمراض النساء والصدر والكبد في «الكشف عن بُعد»

تستعد وزارة الصحَّة السعودية، لإدخال (3) تخصُّصات طبيَّة هي: أمراض النساء ومتابعة الحمل، والأمراض الصدريَّة، وأمراض الكبد والجهاز الهضمي، ضمن استشارات الرعاية الصحيَّة الافتراضيَّة.

وقرَّرت الوزارة التعرُّف على آراء المهتمِّين والمستفيدين في هذا الإطار؛ بهدف رفْع جودة الخدمات الصحيَّة الرقْميَّة، وضمان توافقها مع احتياجات وتطلُّعات المستفيدين، خاصَّةً في ظلِّ التوسُّع في تقديم الرعاية عن بُعد.

كما تهدف الاستشارة إلى تحديد أولويَّات المحتوى الصحيِّ الذي يمكن أنْ يُقدَّم عبر منصَّات الرعاية الافتراضيَّة.

جريدة المدينة