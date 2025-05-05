قبل الحكم.. كواليس إجبار 28 متهمًا شابين على ارتداء ملابس حريمي بالصف

تصدر جنايات الصف بالجيزة، اليوم “الاثنين”، الحكم على 28 متهما، فى واقعة خطف وهتك عرض وإجبار شابين على ارتداء ملابس داخلية نسائية فى الشارع، إثر معركة مسلحة بقرية عرب الحصار بالصف.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 5653 لسنة 2024 جنايات مركز الصف، أن المتهمين الأول حتى الثامن عشر فى غضون شهرى أبريل ومايو لعام 2024، بدائرة مركز شرطة الصف، محافظة الجيزة، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليه “صلاح م”، والأهالى بقصد الترويع والتخويف، بأن أشهروا أسلحة نارية وأخرى بيضاء، مُطلقين وابلًا من الأعيرة النارية، مُلوحين بها لإلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه والأهالى بالمنطقة وتكدير الأمن العام وتعريض حياتهم للخطر.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى السادس تهمة خطف المجنى عليه “صلاح م”، وذلك بالقوة والتهديد بأن باغتوه مشهرين بوجهه أسلحة نارية وبيضاء مطلقين أعيرة نارية وتعدوا عليه ضربا مُحدثين إصابته الواردة بالتقرير الطبى المرفق قاصدين إياه عنوة لمكان قصى نأى عن أعين الناس وذويه، بأن تمكنوا بتلك الوسائل القسرية من خطفه.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين قبضوا على المجنى عليه “ص.م”، بدون وجه حق وعذبوه، وهتكوا عرضه بالقوة، وتعدوا عليه ضربا، بأن تمكنوا بتلك الوسيلة القسرية شل مقاومته مُجبرينه على ارتداء ملابس داخلية “سيدات” أمام المارة بالطريق العام، والتقطوا له صور ومقاطع مرئية وبغير رضاه على مسمع ومرأى الجميع.

ونوهت بأن المتهمين من العشرين حتى الثامن والعشرين، يواجهون تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد “بسام ش”، والأهالى، وذلك بقصد الترويع والتخويف، بأن أشهروا أسلحة بيضاء لإلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه والأهالى بالمنطقة وتكدير الأمن العام، وتعريض للخطر، وخطفوا “بسام” بالقوة بعدما تعدوا عليه ضربا مُحدثين أصابته الواردة بالتقرير الطبى، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية خطفه، وأن المتهمين هتكوا عرض “بسام ش”، وذلك بالقوة، بأن تعدوا عليه ضربا، وشلوا حركته مُجبرينه على ارتداء ملابس داخلية نسائية أمام المارة بالطريق العام، والتقطوا له صور ومقاطع مرئية وبغير رضاه.

صدى البلد