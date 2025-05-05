“الدخول في الصناعات الكبرى”.. جهود من وزارة الصناعة بالجزيرة لإعادة القطاع الصناعي للإنتاج

أعلن الأستاذ مرتضى البيلي أمين عام حكومة ولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه الأحد بوفد من وزارة الصناعة الإتحادية برئاسة الدكتور عماد ختمي محمد مدير إدارة التخطيط والسياسات أن الولاية تجاوزت الصدمة وتعافت وبدأت مرحلة إعمار المناطق الصناعية بالولاية. ودعا لتبني فهم جديد وبعد إستراتيجي للمشاريع المزمع إنقاذها عبر خطط قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى بإشراك اهل الشأن والمجتمع لافتاً للميزة النسبية للولاية وموقعها الإستراتيجي ومواردها البشرية والمادية وأكد أن القطاع الصناعي بالولاية داعم رئيسي للإقتصاد القومي معلناً ترحيب الولاية بزيارة الوفد وتقديم الدعم اللازم لإنجاح مهمته . من جانبه أكد رئيس الوفد دعم الجهود المبذولة لإعادة القطاع الصناعي لدائرة الإنتاج وقال إن إرادة أصحاب المصانع وجهود حكومة الولاية الرامية لتطبيع الحياة وتوفير الخدمات والإعمار والتنمية ستسهم في عودة القطاع الصناعي . فيما أشار الاستاذ عبد الباقي دفع الله مدير إدارة الصناعة بمفوضية الإستثمار بالولاية إلى أن القطاع الصناعي بالولاية يشكل 60% من القطاع الصناعي بالبلاد وتجاوز الصناعات التحويلية وبدأ الدخول في الصناعات الكبرى . سونا

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