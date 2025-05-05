الذهب الرهان الرابح.. وتوقعات استثنائية في 2025

منذ بداية عام 2025، كانت رحلة الذهب استثنائية بكل المقاييس، فوسط عالم مضطرب بالأحداث الاقتصادية والسياسية، لم يكن مفاجئًا أن يتصدر المعدن الأصفر المشهد كملاذ آمن، ويحقق قفزات تاريخية في أسعاره، ولكن، السؤال الذي يشغل بال الكثيرين: هل ما حدث يعبر عن موجة صعود مؤقتة أم بداية لتحولات إستراتيجية أعمق في الأسواق العالمية؟.

أداء الذهب عالميًا.. ارتفاعات قياسية

بدأت أسعار الذهب العالمية عام 2025 بقوة، حيث بلغ متوسط سعر الأوقية في يناير نحو 2,707 دولارات، بزيادة تقارب 4% عن نهاية 2024.

في فبراير، واصل الذهب صعوده إلى 2,950 دولارًا للأوقية، محققًا نموًا شهريًا بحوالي 9%.

وفي مارس، وصل إلى 3,089 دولارًا بارتفاع إضافي نسبته 4.7%.

بينما سجل الذهب في أبريل أعلى مستوياته متجاوزًا 3,500 دولار، قبل أن يستقر عند 3,307 دولارات، محتفظًا بمكاسب ربع سنوية إجمالية تجاوزت 22%.

ولعل أبرز العوامل المحركة لصعود الذهب عالميا تتمثل في: سياسة الفيدرالي الأمريكي وتوقعات تثبيت الفائدة وتصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا وتراجع أداء الدولار الأمريكي، ما عزز الطلب على الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر.. مكاسب تاريخية

يناير: 3,880 جنيهًا للجرام عيار 21.

فبراير: 4,120 جنيهًا (+6.2%).

مارس: 4,385 جنيهًا (+6.4%).

أبريل: 4,790 جنيهًا (+9.2%).

وتتمثل الأسباب المحلية لصعود أسعار الذهب بمصر في:

تأثر بالارتفاعات العالمية وتقلبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

ازدياد الإقبال على الذهب للتحوط من التضخم.

الذهب بين الصعود المستمر واحتمالات التصحيح

رغم الزخم القوي للذهب، تبقى الأسواق عرضة لتصحيحات طبيعية مع تحسن المؤشرات الاقتصادية أو تعديل السياسات النقدية ومع استمرار التقلبات الجيوسياسية، والتوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، يرجح العديد من المحللين أن يحافظ الذهب على مكاسبه خلال النصف الثاني من العام، مع إمكانية تسجيل مستويات جديدة أعلى مما تحقق خلال الربع الأول.

تشير أغلب التقديرات إلى أن سعر الأوقية قد يتراوح بين 3,200 و3,600 دولار حتى نهاية 2025، مع سيناريو متفائل قد يدفع الذهب لاختبار حاجز 3,700 دولار، خاصة إذا شهدنا خفضًا حقيقيًا لأسعار الفائدة الأمريكية أو تصاعدًا جديدًا في التوترات الدولية.

أسعار الذهب مقابل أداء الدولار

أما على المستوى المحلي في مصر، فإن أسعار الذهب ستظل مرهونة بعاملين رئيسيين: أداء الدولار أمام الجنيه المصري ومدى استمرار الطلب المحلي على الذهب كأداة للتحوط.

وفي ظل المؤشرات الحالية، قد تتجه أسعار الذهب عيار21 في مصر إلى مستويات تتراوح بين 5,000 و5,300 جنيه للجرام بنهاية العام، مع وجود احتمال لمزيد من الارتفاع إذا تصاعدت الضغوط التضخمية أو شهد الجنيه المصري ضغوطًا إضافية أمام الدولار.

ما حققه الذهب خلال الربع الأول من 2025 يؤكد أنه لا يزال يلعب دور البطولة في الأسواق المالية العالمية ومع ترقب التطورات النقدية والسياسية، يظل الذهب مرشحًا للحفاظ على بريقه، وإن كان الحذر واجبًا لمواجهة أية تحولات مفاجئة قد تعيد رسم خريطة الأسواق سريعًا.

محمد صبيح – صدى البلد

