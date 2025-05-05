ندين باشد العبارات استهداف مليشيا الدعم السريع لمطاري بورتسودان وكسلا ومن قبله سد مروي ومحولات الكهرباء في عطبرة وبربر ومصفاة البترول بالابيض، ان استهداف المنشأت المدنية عمل ارهابي جبان مخالف للقانون الانساني الدولي فضلا عن انه جريمة حرب يستوجب معاقبة المخططين والمنفذين وممولي المليشيا الذي يزودونها بالتقنية ويمنحونها الغطاء السياسي والدبلوماسي لذلك، لا يجب شرعنة والصمت لمثل هذه الجرائم، إن تهديد السلام والامن في المنطقة والعالم مسؤولية جماعية ينبغي التصدى لها. مبارك اردول

كانت هذه تفاصيل خبر اردول: استهداف المنشأت المدنية عمل ارهابي جبان مخالف للقانون الانساني الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.