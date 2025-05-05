في مدينة نيالا توقف حضور شخصيات عسكرية إماراتية كان تواجدها راتباً ومنتظماً من المطار إلي داخل المدينة وبالعكس.. تم تدمير معسكر دوماية تدميراً تاماً.. ولاتزال قيادة المليشيا في ذهول من هول الصدمة التي ساوت دوماية بالأرض حيث تم تدمير منظومة تشويش وغرف كانت مجهزة للأجانب.. تدمير معسكر دوماية أحبط خطة المليشيا وكلاب صيدها لإعلان مايسمى بحكومة تأسيس في 12 مايو القادم علي أن تعقد الحكومة أولي جلسات عملها داخل قاعة ديوان الزكاة بنيالا.. منذ الأمس تم إغلاق المستشفي التركي بالمدينة كما غادرت قيادات المليشيا العسكرية المدينة إلي الجنينة وزالنجي وتم إصدار تعميم بمنع التجمعات داخل نيالا.. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

كانت هذه تفاصيل خبر تم تدمير معسكر دوماية تدميراً تاماً.. ولاتزال قيادة المليشيا في ذهول من هول الصدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.