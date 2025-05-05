أثارت سيدة الأعمال السودانية الشهيرة هبة كايرو, ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد فاجأت سيدة الأعمال التي تملك عدد من المطاعم والكافيهات بالعاصمة المصرية القاهرة, الجميع بعد ظهورها المفاجئ في إحدى الحفلات وتحولها لمطربة. وظهرت “كايرو”, وهي تحيي حفل غنائي داخل إحدى المحلات التي تملكها بالقاهرة, حيث رقصت بطريقة مثيرة أثناء تقديمها وصلتها الغنائية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. ظهرت وهي تتمايل في الرقص.. سيدة الأعمال السودانية الشهيرة هبة كايرو تتحول لمطربة وتحيي حفل ساهر بالكافيه الخاص بها بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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