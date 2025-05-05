شاهد بالفيديو.. هدى عربي وحنان بلوبلو تشعلان حفل زواج إبنة “ترباس” بفواصل من الرقص المثير

شهد حفل زواج إبنة الفنان السوداني, الكبير كمال ترباس, الذي أقيم بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة, مشاركة عدد من المطربين البارزين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو تم تصويره من فرح إبنة الهرم الفني السوداني, احتشاد المعازيم في قاعة الفرح أمام المطربة هدى عربي. وكانت سلطانة الطرب قد أشعلت الحفل بفواصل من الرقص المثير مع المطربة حنان بلوبلو, والتي عادت للظهور بعد غياب طويل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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