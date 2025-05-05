شاهد بالصور والفيديو وبمشاركة نخبة من المطربين.. حفل زواج أسطوري لإبنة الفنان كمال ترباس بالقاهرة

شهدت إحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة, حفل زواج أسطوري حضره المئات من المعازيم وعدد كبير من المطربين السودانيين, بمصر. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن حفل الزواج الذي تم وصفه بالأسطوري, هو لإبنة الهرم الفني السوداني, كمال ترباس. وشارك في حفل زفاف إبنة الفنان الكبير عدد من المطربين السودانيين, بمصر, في مقدمتهم السلطانة هدى عربي, والفنانة الكبيرة حنان بلوبلو. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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