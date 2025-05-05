أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة, سخرية الجمهور والمتابعين الذين تناقلوه عبر صفحاتهم الشخصية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام شاب سوداني, بإحياء حفل لأصدقائه داخل “فيلا” خاصة مستعيناً بعازف آلة “الأورغن” الذي صاحبه. وأثار الشاب ضحكات المتابعين بعد ظهوره وهو يغني داخل المياه “المسبح” الموجود داخل “الفيلا”, الأمر الذي قابله الجمهور بتعليقات ساخرة أبرزها: (نحنا السودانيين بقينا فاطين سطر) و (الجاتنا تختانا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يحيي حفل من داخل مياه (حوض السباحة) وساخرون: (بقينا فاطين سطر والجاتنا تختانا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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