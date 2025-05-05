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سجل قائد لواء البراء بن مالك, الذي يقاتل بقواته ضمن صفوف الجيش السوداني, زيارة للطالبة المتفوقة والحائزة على المركز الأول في امتحانات الشهادة السودانية.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قدم قائد اللواء المصباح أبو زيد طلحة, هدية قيمة للطالبة المتفوقة إسراء حيدر محمد أحمد, عبارة عن هاتف (آيفون 16 برو ماكس).
كما أهداها هدية اعتبرها غالية جداً على نفسه, وهي “الشال” الخاص به, والذي دخل القيادة العامة لتحريرها من مليشيا الدعم السريع.
كما وعد المصباح, وبحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, الطالبة المتفوقة إسراء, بسيارة موديل السنة, بعد تخرجها من الجامعة.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
ياسين محمد
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. قائد لواء البراء بن مالك يهدي الطالبة الحائزة على المركز الأول بامتحانات الشهادة السودانية هدية غالية جداً على نفسه إضافة لهاتف (آيفون 16 برو ماكس) ويعدها بسيارة موديل السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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