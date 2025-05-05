أثار أحد أفراد الدعم السريع, سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد استقبل فرد الدعم السريع, وفد من قادته بغرب دارفور, بشعارات “الثورجية”, خلال المظاهرات. هتافات “الدعامي”, أثارت سخرية المتابعين, الذين كتبوا معلقين على المقطع: (الهتافات دي سمعناها وين قبل كدة؟ ). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. أحد أفراد الدعم السريع يردد هتافات “الثورجية” في المظاهرات ويثير سخرية الجمهور: (الهتافات دي سمعناها وين قبل كدة؟ ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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