تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو طريف حقق شهرة واسعة بعد أن شاركه الجمهور على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد فاجأ رئيس مجلس السيادة السوداني, القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان, أحد المواطنين بمدينة بورتسودان, وفقاً لما ذكر ناشرو المقطع. https://www.facebook.com/reel/1028907055362311 البرهان, فاجأ المواطن, الذي كان غارق في النوم, بعدأن افترش الأرض, ليستيقظ المواطن ويجد قائد الجيش وعدد من المسؤولين أمامه. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن ردة فعل المواطن جاءت مضحكة لأنه لم يتوقع أن يستيقظ ويجد الرئيس أمامه مباشرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مواطن سوداني يستيقظ من نومه ويتفاجأ برئيس مجلس السيادة جالس أمامه.. شاهد ردة فعله التي أضحكت الآلاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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