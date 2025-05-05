خطف مواطن سوداني, الأضواء داخل مدرجات ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة, وذلك خلال تشجيعه النادي الأهلي السعودي, في نهائي دوري أبطال آسيا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد حرص المواطن السوداني, على مؤازرة الأهلي, من المدرجات وسط جمهور الذي احتشد لمناصرة الفريق في مباراته التاريخية. وخطف المشجع السوداني, الأضواء برقصاته التي قدمها بالمدرجات احتفالاً بفوز الراقي, حيث ظهر وهو يرقص بالزي القومي السوداني, “الجلابية”, ومن فوقها تشيرت النادي الأهلي. ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن الأهلي السعودي, كان قد توج بطلا لآسيا للمرة الأولى في تاريخه بعدما حقق فوزا مستحقا وتغلب 2-صفر على كاواساكي فرونتال الياباني، في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. بالزي القومي السوداني ومن فوقه “تشيرت” النادي.. مواطن سوداني يرقص فرحاً بفوز الأهلي السعودي بأبطال آسيا من المدرجات ويخطف الأضواء من المشجعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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