- 1/2
- 2/2
أصدر الإتحاد الإفريقي بيانا أدان بشدة الهجوم الإرهابي على مدينة بورتسودان، مشيراً أن الهجوم يمثل تصعيدا خطيرا ويشكل تهديدا مباشرا لحياة المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية والاستقرار الإقليمي.
وجدد الإتحاد الأفريقي التزامه الراسخ بحماية المدنيين، وندد بشدة بالأعمال التي تقوض جهود السلام أو تعطل العمليات الإنسانية أو تستهدف الهياكل الأساسية الحيوية.
وقال الإتحاد في البيان ان مدينة بورتسودان تمثل حلقة مهمة كمركز لوجستي وإنساني، وأن أي عدوان يستهدفها لا يهدد سلامة الأبرياء فحسب، بل يقوض أيضا الجهود الجارية لتحقيق الإستقرار في البلد.
وحث الإتحاد الإفريقي المجتمع الدولي على التضامن مع الشعب السوداني، وتكثيف الجهود الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار في السودان.
وجاء في البيان “سيواصل الإتحاد الأفريقي مراقبة الوضع عن كثب ويؤكد من جديد دعمه الثابت لشعب السودان في سعيه لتحقيق السلام والكرامة والوحدة الوطنية”.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الافريقي: بورتسودان مركز لوجستي وإنساني وأي عدوان يستهدفها يقوض جهود تحقيق الإستقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.