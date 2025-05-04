الاتحاد الافريقي: بورتسودان مركز لوجستي وإنساني وأي عدوان يستهدفها يقوض جهود تحقيق الإستقرار

أصدر الإتحاد الإفريقي بيانا أدان بشدة الهجوم الإرهابي على مدينة بورتسودان، مشيراً أن الهجوم يمثل تصعيدا خطيرا ويشكل تهديدا مباشرا لحياة المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية والاستقرار الإقليمي.

وجدد الإتحاد الأفريقي التزامه الراسخ بحماية المدنيين، وندد بشدة بالأعمال التي تقوض جهود السلام أو تعطل العمليات الإنسانية أو تستهدف الهياكل الأساسية الحيوية.

وقال الإتحاد في البيان ان مدينة بورتسودان تمثل حلقة مهمة كمركز لوجستي وإنساني، وأن أي عدوان يستهدفها لا يهدد سلامة الأبرياء فحسب، بل يقوض أيضا الجهود الجارية لتحقيق الإستقرار في البلد.

وحث الإتحاد الإفريقي المجتمع الدولي على التضامن مع الشعب السوداني، وتكثيف الجهود الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار في السودان.

وجاء في البيان “سيواصل الإتحاد الأفريقي مراقبة الوضع عن كثب ويؤكد من جديد دعمه الثابت لشعب السودان في سعيه لتحقيق السلام والكرامة والوحدة الوطنية”.

سونا