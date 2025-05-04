والي ولاية النيل الأبيض: الولاية ستكون خالية من التمرد خلال أيام محدودة

أكد والي ولاية النيل الأبيض اللواء الركن (م) قمر الدين محمد فضل المولى أن الولاية ستكون خالية من التمرد خلال أيام محدودة، مشيرا إلى أن الوضع الأمني بالولاية مطمئن وأن المواطنين سيسمعون قريبا بإعلان ولاية النيل الأبيض ولاية خالية من التمرد.

وكشف الوالي عن بداية العودة التدريجية للكهرباء في كوستي، عقب إنقطاع لفترة من الوقت بسبب اعتداءات مليشيا الدعم السريع الإرهابية، وقصف محطة كهرباء أم دباكر قبل أيام .

وقال الوالي خلال لقاء الولاة والوزراء مع عضو مجلس السيادة الإنتقالي، نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ببورتسودان اليوم، إن الولاية تعاني من أزمة الكهرباء كحال بقية المناطق التي تعتدي عليها المليشيا المتمردة، مبينا أن الجهود جارية لحل الأزمة.

وتطرق قمر الدين إلى التحديات التي تواجه الولاية وقال “نشترك في الحدود مع جنوب السودان وهذا تحدي يتطلب منا التنسيق جيداً”. وأبان ان الولاية تحتضن عدد من معسكرات النزوح وأن هذا الملف يحتاج إلى مزيد من الجهد والتدخلات.

وتحدث عن أدوار لجان الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية، مؤكداً أن المقاومة أوضاعها مرتبة وانه سيتم إعادة هيكلة المقاومة خلال الفترة المقبلة.