الناطق الرسمي لحكومة السودان: السودان يتصدى لهجوم جوي لبورتسودان بطائرات مسيرة مدعومة إماراتياً

تصدت القوات المسلحة السودانية صباح اليوم لهجوم جوي استهدف مدينة بورتسودان وقاعدة عثمان دقنة الجوية.. في تطور جديد يستمر فيه تصاعد المواجهات المسلحة بالبلاد.

ووفقاً لبيان رسمي صادر عن وزارة الإعلام السودانية.. قامت ميليشيا الدعم السريع بشن هجوم باستخدام سبع طائرات مسيرة انتحارية، بالإضافة إلى طائرة استراتيجية استهدفت القاعدة الجوية.

وأكد البيان أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من تحييد جميع الطائرات المسيرة بنجاح.. بينما تسببت الطائرة الاستراتيجية في أضرار مادية بجملونات القاعدة دون وقوع خسائر بشرية.

واتهمت الحكومة السودانية في بيانها دولة الإمارات العربية المتحدة بالوقوف خلف هذا الهجوم.. مشيرة إلى أن الطائرات المسيرة “تُدار من غرف تحكم في أبوظبي”.

وحذر البيان من أن هذا التصعيد “لا يشكل تهديداً للأمن الوطني السوداني فحسب.. بل يمثل خطراً على الأمنين الإقليمي والدولي”، داعياً المجتمع الدولي إلى “تحرك عاجل وجاد” لمواجهة هذه الانتهاكات.

يأتي هذا الهجوم في إطار تصاعد المواجهات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع التي تشهدها البلاد منذ أشهر. ولم يصدر أي تعليق فوري من الجانب الإماراتي أو ممثلي الميليشيا على هذه الاتهامات.

واختتم البيان بتأكيد “المجد والخلود لشعب السودان”، مع الإشارة إلى أن “النصر من عند الله”، حسبما ورد على لسان وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية خالد الإعيسر.

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