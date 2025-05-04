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السعودية تستنكر استهداف المرافق الحيوية والبنية التحتية في “بورتسودان وكسلا”

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هبة علي 0 تبليغ

  • السعودية تستنكر استهداف المرافق الحيوية والبنية التحتية في “بورتسودان وكسلا” 1/2
  • السعودية تستنكر استهداف المرافق الحيوية والبنية التحتية في “بورتسودان وكسلا” 2/2

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها استهداف المرافق الحيوية والبنية التحتية في (بورتسودان وكسلا) بجمهورية السودان، وهو ما يمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي والأمن الوطني العربي والأفريقي .
ووفقا لوكالة الانباء السعودية أكدت الخارجية السعودية رفض المملكة لهذه الانتهاكات، مشددةً على ضرورة توفير الحماية للمدنيين .

سونا

صورة هبة علي

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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