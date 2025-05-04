اقتراح إلغاء استخدام الألة الحاسبة للطلاب بمرحلة التعليم الأساسي

تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب المصري عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب اقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بشأن إلغاء استخدام الألة الحاسبة للطلاب بمرحلة التعليم الأساسي.

وأكدت الهريدي، في طلبها، أن السماح باستخدام الآلة الحاسبة في سن مبكرة يؤدي إلى إضعاف قدرات الطالب الحسابية الأساسية، وهو ما ينعكس سلبيًا على قدراته التحليلية والمنطقية مستقبلًا.

وتابعت: كشف تقرير صادر عن البنك الدولي حول جودة التعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام ٢٠٢١ أن الطلاب الذين يعتمدون على الحاسبات في حل المسائل الرياضية منذ المراحل الدراسية المبكرة يسجلون نتائج أقل بنسبة ٢٢٪ في اختبارات الرياضيات الدولية، وهو ما يؤكد العلاقة الطردية بين ضعف المهارات الذهنية وبين الاعتماد المبكر على الوسائل الإلكترونية.

وأشارت إلى أنه على مستوى الواقع المصري، فقد أظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام ٢٠٢٢ أن حوالي ٥٥٪ من طلاب المرحلة الإعدادية يعتمدون على الآلة الحاسبة حتى في حل أبسط العمليات الحسابية، مما يشير إلى خلل حقيقي في عملية تأسيس المهارات الحسابية الأساسية، وهو خلل قد يتفاقم تأثيره مع تقدم هؤلاء الطلاب في المراحل الدراسية، ويؤثر سلبًا على قدرتهم على خوض مجالات دراسية أكثر تطلبًا في المستقبل.

ولفتت أن الاعتماد على العقل في إجراء العمليات الحسابية ينمي قدرات الطالب الذهنية بصورة لا تحققها الآلة الحاسبة مهما بلغت دقتها أو سرعتها، فالطالب الذي يحفظ جدول الضرب ويتقن عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة باستخدام عقله يكتسب مهارات التركيز، والسرعة الذهنية، والدقة، والقدرة على التحليل والاستنتاج، وكلها مهارات أساسية لأي طالب يسعى إلى التفوق العلمي والنجاح المهني لاحقًا.

وأوضحت أن العودة إلى منهج تدريب الطلاب على الحساب الذهني سيسهم في رفع متوسط الأداء العام في اختبارات القياس الدولية، ويحسن من تصنيف مصر العالمي في جودة التعليم، ويدعم بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والمهارات الحقيقية، بعيدًا عن الاعتماد على الحفظ الآلي أو الوسائل التقنية دون فهم أو تحليل.

وطالبت عضو مجلس النواب، بإصدار توصية واضحة إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإلغاء استخدام الآلة الحاسبة نهائيًا في مرحلة التعليم الأساسي، مع إدراج برامج تدريبية مكثفة للطلاب على العمليات الحسابية الذهنية، واعتماد سياسات تربوية تضمن رسوخ المفاهيم الرياضية الأساسية قبل السماح باستخدام أي أدوات إلكترونية مساعدة في المراحل الدراسية اللاحقة.

بوابة روز اليوسف