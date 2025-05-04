ما يحدث داخل سلطة الطيران المدني يتطلب تدخلاً عاجلاً من الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة.. الشرطة.. وزارة الدفاع ووزارة المالية وتشكيل لجنة تقصي أخري بجانب لجان المراجعة الجارية..

الأمر يهدد ثغرة مهمة من ثغرات الأمن القومي يمكن أن تقود لفتح مجالنا الجوي للعابرين من كل العالم وإهدار ملايين الدولارات بسبب خلافات ذات بعد شخصي..

صراعات سلطة الطيران المدني تقود إلي القبض علي المدير العام للسلطة ونقله إلي حراسات الشرطة ببورتسودان وذلك بعد أن كان محظوراً من السفر لمدة 5 اشهر..

مايجري في سلطة الطيران المدني أكبر من صراعات المجموعات داخل مجال السودان الجوي..

الكاتب/ عبدالماجد عبد الحميد