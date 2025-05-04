صحة سنار تشارك في ورشة تحديد التدخلات للسيطرة ومكافحة الكوليرا بالسودان

شاركت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار في الورشة القومية للمصادقة على التدخلات المتعددة لمجابهة مرض الكوليرا بالسودان (تحديد الأولويات) ببورتسودان ممثلة في ادارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة بسنار .

وأوضحت الاستاذة مواهب قسم الله الامين مدير الادارة العامة للطوارىء ومكافحة الأوبئة ان الهدف من الورشة وضع خطة استراتيجية واضحة لمكافحة الكوليرا وتحديد أولويات مناطق التدخل مشيرة الى انه تم تقديم عرض لمناطق الهشاشة بسنار والمناطق التي ظهرت فيها حالات الكوليرا خلال الست سنوات الماضية، مؤكدة انه حسب معلومات الترصد المرضي تم اعتماد خمسة محليات من الولاية من بين ٥٢ محلية بالسودان .

وقالت مديرة الطوارئ بسنار ان ١١ من ولايات السودان شاركت في الورشة بواقع خمسة مشاركين من كل ولاية على راسهم مدير الادارة العامة للطوارئ ومدير الترصد ومدير الادارة العامة للرعاية الصحية الأساسية ومسؤول الاصحاح البيئي ومسؤول المياه بالمشروع .

وكشفت مدير الطوارئ ومكافحة الأوبئة بصحة سنار انه تم استلام معينات من الادارة العامه للطوارئ ومكافحة الاوبئة بدعم من منظمة الصحة العالمية خاصة ببرنامج الهيرامس، وكذلك سجلات ودفاتر التقارير والامراض خاصة بادارة الطوارئ .