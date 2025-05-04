عقيدة الجيش الصيني تحررية لا يجب أن يقع في مصيدة الأنظمة ذات التوجهات الإستعمارية

الشركات الصينية لا يجب أن تبتاع أسلحتها ومنظومات التكنولوجيا العسكرية المختلفة لديها لحكومات وانظمة تستغلها لزعزعة الاستقرار في الجنوب العالمي، فعقيدة الجيش الصيني تحررية وحزبها الحاكم بالإرث الاشتراكي لا يجب أن يقع في مصيدة الأنظمة ذات التوجهات الإستعمارية، تتبع الشحنات ومتابعة سياسة ما بعد البيع وفق شروط صارمة قضية مهمة، القيم التي أرساها شيرمان ماو تسي تونغ لا يجب ان تهدر لهثاً وراء صفقات التجارة والبحث عن الأرباح. مبارك اردول

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