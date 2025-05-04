حزب الأمة القومي: نطالب قوات الدعم السريع بوقف هذه الممارسات فورًا والعمل على محاسبة منسوبيها..!

قال حزب الأمة القومي:

– في تطور بالغ الخطورة شنت قوات الدعم السريع هجمات مسلحة على مدينتي النهود والخوي والقرى المجاورة لهما

– ما تشهده المدن من إغلاق تام للأسواق وتعطيل للمرافق الصحية والخدمية يزيد تفاقم الوضع الإنساني الكارثي ويهدد حياة أكثر من مليون وثمانمائة ألف مواطن يقطنون المنطقة

– نطالب قوات الدعم السريع بوقف هذه الممارسات فورًا والعمل على محاسبة منسوبيها الضالعين في هذه الانتهاكات الخطيرة وإنفاذ سيادة القانون واحترام حياة المدنيين

– نحمّل الجيش المسؤولية الكاملة عن التعبئة العسكرية السابقة في الإقليم وتحويله إلى بؤرة للمواجهة