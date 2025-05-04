حزب الأمة القومي: نطالب قوات الدعم السريع بوقف هذه الممارسات فورًا والعمل على محاسبة منسوبيها..!

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قال حزب الأمة القومي:
– في تطور بالغ الخطورة شنت قوات الدعم السريع هجمات مسلحة على مدينتي النهود والخوي والقرى المجاورة لهما
– ما تشهده المدن من إغلاق تام للأسواق وتعطيل للمرافق الصحية والخدمية يزيد تفاقم الوضع الإنساني الكارثي ويهدد حياة أكثر من مليون وثمانمائة ألف مواطن يقطنون المنطقة
– نطالب قوات الدعم السريع بوقف هذه الممارسات فورًا والعمل على محاسبة منسوبيها الضالعين في هذه الانتهاكات الخطيرة وإنفاذ سيادة القانون واحترام حياة المدنيين
– نحمّل الجيش المسؤولية الكاملة عن التعبئة العسكرية السابقة في الإقليم وتحويله إلى بؤرة للمواجهة
– نناشد كافة المنظمات الدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح المدنيين المحاصرين وتقديم المساعدات الإغاثية والطبية العاجلة.
الجزيرة – السودان
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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