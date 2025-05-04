تعطل الرحلات الجوية في مطار بورتسودان بعد استهداف المسيرات

أفاد مراسل “الشرق” في مدينة بورتسودان، شرقي السودان، بأن طائرات مسيّرة استهدفت مطار المدينة الدولي صباح اليوم، ما أدى إلى تعطل الرحلات الجوية وحالة من الهلع وسط المسافرين، إثر استهداف أجزاء من المطار بمسيّرات انتحارية. وفي السياق، أصدر المتحدث الرسمي باسم الجيش، نبيل عبد الله، بياناً صحفياً أكد فيه أن قوات الدعم السريع استهدفت قاعدة عثمان دقنة الجوية التابعة للجيش. وأوضح أن المضادات الأرضية تصدت لعدد من الطائرات المسيّرة، التي تسببت في أضرار جزئية بمخزن للذخائر، إلى جانب مستودع للبضائع وبعض المنشآت المدنية، دون تسجيل إصابات بشرية الشرق للأخبار – السودان

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