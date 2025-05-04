مصطفى تمبور أكد والي ولاية وسط دارفور القائد مصطفى تمبور ان المرحلة الحالية تتطلب في المقام الأول مجهود عسكري كبير لتحرير الولاية وبقية المناطق في دارفور ودحر مليشيا الدعم السريع الإرهابية، مبيناً أن حكومة الولاية تعمل في هذا السياق وحشد طاقات المقاومة الشعبية، منوها إلى أن المسألة تتطلب المزيد من التمويل. وقال مصطفى تمبور خلال لقاء الولاة والوزراء مع الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة ببورتسودان يوم السبت، ان ملف الإدارة الأهلية في دارفور يحتاج ترتيبات كبيرة واعادة النظر، مشيراً الى وجود إدارات أهلية انضمت للمليشيا المتمردة وساهمت مع المليشيا في زيادة إشعال الحرب عبر التحشيد والاستنفار لصالح المليشيا. وأشار تمبور الى تنامي خطاب الكراهية وأن هناك من يحاول ضرب الناس ببعضهم في دارفور، وقال ان ذلك يتطلب مجهود، مطالبا الجهات الإعلامية بالدولة توفير منابر إعلامية للولايات لعكس همومها ومعالجة خطاب الكراهية. ودعا الى ضبط ملف الإدارة الأهلية وحملها للإلتزام بالضوابط والقانون. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى تمبور: المرحلة الحالية تتطلب في المقام الأول مجهود عسكري كبير لدحر المليشيا وتحرير دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.