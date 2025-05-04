قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد الركن نبيل عبدالله علي: إستهدف العدو صباح اليوم 4 مايو 2025م بمسيرات إنتحارية قاعدة عثمان دقنة الجوية ومستودع للبضائع وبعض المنشآت المدنية بمدينة بورتسودان. تمكنت مضاداتنا الأرضية من إسقاط عدد منها ، بعض من المسيرات المذكورة تسببت في إحداث أضرار محدودة تمثلت في إصابة مخزن للذخائر بقاعدة عثمان دقنة الجوية أحدثت إنفجارات متفرقة ولا إصابات بين الأفراد. الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة

كانت هذه تفاصيل خبر مسيرات تستهدف بورتسودان والناطق الرسمي: تمكنت مضاداتنا الأرضية من إسقاط عدد منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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