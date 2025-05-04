ما حدث في مطار نيالا لايزال حديث المدينة .. مالاخلاف عليه أن ضربات قوية ومزلزلة هزّت المطار ووصلت إرتداداتها إلي قلب المدينة التي لم تشهد إنفجارات مماثلة في عهدها القريب ..
■ الحدث بخسائره غير قابل للنفي .. ليس غريباً أن تعتقل مليشيات التمرد أعداداً كبيرة من ضباطها وجنودها بحجة تسريب معلومات وإحداثيات الأهداف التي تم تدميرها بدقة فائقة ..
■ الضربة القادمة ستكون أكثر إيلاماً ..
■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
كانت هذه تفاصيل خبر ما حدث في مطار نيالا لايزال حديث المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.