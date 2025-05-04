ما حدث في مطار نيالا لايزال حديث المدينة .. مالاخلاف عليه أن ضربات قوية ومزلزلة هزّت المطار ووصلت إرتداداتها إلي قلب المدينة التي لم تشهد إنفجارات مماثلة في عهدها القريب ..

■ الحدث بخسائره غير قابل للنفي .. ليس غريباً أن تعتقل مليشيات التمرد أعداداً كبيرة من ضباطها وجنودها بحجة تسريب معلومات وإحداثيات الأهداف التي تم تدميرها بدقة فائقة ..

■ الضربة القادمة ستكون أكثر إيلاماً ..

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد