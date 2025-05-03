الأقمار الصناعية تكشف مواقع جديدة بمطار نيالا للتحكم بالمسيرات ومخابئ لمشغلي المُسيّرات

كشفت صور الأقمار الاصطناعية، مواقع جديدة بمطار نيالا بجنوب دارفور – الذي تديره مليشيا السريع، عن موقع يحتوي على ما لا يقل عن ثلاث وحدات تحكم أرضية للطائرات بدون طيار.

وقال المحلل والباحث في شؤون الاستخبارات والسياسة، ريتش تيد، إن صور الأقمار الاصطناعية، أظهرت كذلك، محطة بيانات أرضية، ومخبأ تحت الأرض من المحتمل أن يستضيف مشغلي طائرات بدون طيار أجانب، وشاحنة مجهولة الهوية – ربما نظام حرب إلكترونية أو مرتبطة بأصول C4I للطائرات بدون طيار. السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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