فاز بهدفين .. أهلي جدة يصنع التاريخ ويتوج بطلًا لنخبة آسيا

سطّر فريق أهلي جدة تاريخاً جديداً لنفسه وللكرة السعودية، بتتويجه بطلاً لدوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الأولى، بتغلبه على كاواساكي فرونتال الياباني بثنائية نظيفة.

وعلى ملعب الإنماء استفاد فريق المدرب الألماني ماتياس يايسله من ثنائية البرازيلي ويندرسون جالينو في الدقيقة 35 والإيفواري فرانك كيسي في الدقيقة 42، ليحصد اللقب لأول مرة في تاريخه، ويتوج بالبطولة في نسختها الجديدة.

ووضع الأهلي حدا لإخفاقاته السابقة على مستوى البطولة الآسيوية، ليحقق لقبه الأول بعدما كان قريباً من معانقة المجد الآسيوي في عام 2012.

كووورة