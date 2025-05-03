دشن الاستاذ الضو احمد يعقوب المدير التنفيذي لمحلية الدندر الجمعة انطلاقة العمل في اعادة تأهيل جسم سد العطشان ومعبر خور ود الحسن بمحلية الدندر في اطار الجهود والاستعدادات المبكرة لانجاح الموسم الزراعي وتسهيل حركة المواطنين وتسهيل وصول الآليات الزراعية والبضائع . وذلك بحضور الدكتور رائد امن عصام عبد الوهاب مدير جهاز الامن والمخابرات بمحلية الدندر والاستاذ الطاهر دفع الله الزاكي ممثل المزارعين الرواد وصغار المزارعين. وثمن المدير التنفيذي لمحلية الدندر جهود والي ولاية سنار ووزير البنى التحتية بولاية سنار بتفاعلهم مع برامج وخطط المحلية الرامية الى الاسعدادات المبكرة للموسم الزراعي. مشيرا الى اهمية طريق الدندر الشرقي ومعبر ود الحسن باعتباره شريان حياة للمحلية والولاية ويعد طريق اقتصادي مهم بالنسبة للصادر لمشاريع الزراعة الآلية للمزارعين الرواد داخل وخارج التخطيط فضلا عن حركة الثروة الحيوانية الهائلة التي تمتاز بها محلية الدندر وحركة السياحة الطبيعية والبيئية لمحمية الدندر الاتحادية . معربا عن شكره للمزارعين والغرفة التجارية والمواطنين بتجاوبهم مع مبادرة المحلية التي اطلقتها الاسبوع الماضي وذلك في اطار الاستعدادات المبكرة للموسم الزراعي لتفادي سلبيات الاعوام الماضية. واشار الى الانعكاسات السالبة التي خلفتها مليشيا الدعم السريع في تعطيل العمل في تأهيل الطريق مما انعكس سلبا بخروج المزارعين من الموسم الزراعي السابق. داعيا المواطنين الى المساهمة في النفرة وذلك لاستمرارية جهود حكومة الولاية والمحلية لتقوية وتمتين جسم السد والمعبر. واشار الى جهود المحلية في تأهيل وصيانة كبري ابو رخيص وذلك ضمن الخطط الموضوعة تحسبا لأي طارئ. الاستاذ الطاهر دفع الله الزاكي ممثل المزارعين بمحلية الدندر اشاد بمبادرة المدير التنفيذي لمحلية الدندر واهتمام ودعم والي ولاية سنار للمبادرة. مناشدا المزارعين والتجار واصحاب الثروة الحيوانية وابناء الدندر بالداخل والخارج بدعم واسناد المبادرة. مشيدا بتفاعل وتجاوب المزارعين في اسناد الجهود الرسمية وذلك بتوفير الجازولين ومعينات دعم الآليات والعاملين. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر تدشين انطلاقة العمل بتأهيل وصيانة سد العطشان ومعبر ود الحسن وطريق الدندر الشرقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.