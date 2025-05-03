وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة

قال وزير الثقافة والإعلام خالد الأعيسر إن الشعب سيفرح وتنتصر إرادة الأمة، وسيبقى السودان حرًا نقيًا من الميليشيات والمرتزقة. وأضاف أن الأيادي التي تآمرت على الوطن وشعبه ستُقطع قريبًا، وستعود كل مدينة نالها الأذى آمنة مطمئنة.

وأشار إلى أن المدن التي عادت بالفعل إلى الاستقرار تشمل مدني وولاية الجزيرة والرهد وأم روابة والخرطوم وبحري وسنجة والدندر وبوط وجبل موية. وحذر الميليشيا التي ارتكبت جرائم بحق المواطنين في مدينة النهود من حساب عسير، مؤكدًا أن قادتها ومنتسبيها سينالون أشد العقاب.

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