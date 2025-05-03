رابطة صحفيي وإعلاميي كردفان ودارفور تدين مجزرة المليشيا الإرهابية بمدينة النهود

أصدرت رابطة صحفيي وإعلاميي كردفان ودارفور يوم الجمعة، بيان إدانة واستنكار لجريمة دموية جديدة إرتكبتها مليشيا الدعم السريع الإرهابية بمدينة النهود بولاية غرب كردفان، راح ضحيتها عشرات المدنيين الأبرياء، في مشهد يعكس حقد المليشيا على أبناء الشعب السوداني.

وجاء في البيان “مارست المليشيا -منذ أمس الخميس- أبشع أنواع القتل والتنكيل، وشرعت في نهب الممتلكات، ومنعت المواطنين من مغادرة المدينة، وفرضت حصارًا خانقًا فاقم من معاناة السكان”.

وأدان البيان بشدة هذه الجريمة وحمَّل مليشيا الدعم السريع المتمردة كامل المسؤولية عنها، فيما طالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، والإتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين الأفارقة، واتحاد الصحفيين العرب بالتحرك الفوري لوضع حد لجرائم هذه المليشيا ومحاسبة مرتكبيها.

وأدان البيان إستهداف المليشيا للكوادر الإعلامية والفكرية والدينية، بما في ذلك الزميل الصحفي حسن فضل المولى، مراسل إذاعة بلادي، بالإضافة إلى أستاذ جامعي، وشيوخ دين، ورموز من الإدارة الأهلية وأعيان المدينة، في استهداف واضح للكوادر الإعلامية والفكرية والدينية.