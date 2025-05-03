عقب ظهور نتيجة الشهادة السودانية: والي ولاية الجزيرة يؤكد التزام الحكومة بدعم التعليم

أكد والي ولاية الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير إهتمام حكومة الولاية ودعمها للعملية التعليمية بالولاية، والسعي لتوفير الاحتياجات والبيئة الملائمة للتعليم. وأشاد الوالي اليوم على خلفية إعلان نتيجة الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة 2023 وظهور نتائج الطلاب بالولاية، أشاد بدور المعلمين والأسر في دعم الطلاب الممتحنين، خاصة الأمهات الائي سهرن من أجل أبنائهن ، مهنئاً الطلاب الناجحين . وعبر عن فخره وإعتزازه بعزم الطلاب الذين تغلبوا على الصعاب واكملوا الإمتحانات، في ظل النزوح والتشرد وحرصهم على تحقيق النجاح. وأكد الوالي التزام الحكومة بدعم التعليم، متمنياً مزيداً من النجاح وإحراز الدرجات العلمية العليا وتسخيرها لخدمة البلاد والعباد. سونا

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