إنريكي يتمسك بالأمل قبل موقعة آرسنال

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يسابق عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الزمن ليكون جاهزا لمواجهة ضيفه آرسنال الإنجليزي، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل.
وأبرزت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن ديمبلي لم يشارك في التدريبات الجماعية، منذ إصابته العضلية في مباراة الذهاب أمام آرسنال، التي فاز بها فريقه (1-0) على ملعب الإمارات، الثلاثاء الماضي.
وأضافت أن ديمبلي يكتفي بأداء تدربيات بدنية، ومن المنتظر عدم مشاركته في المران الجماعي، اليوم الجمعة، حيث سيخرج على الأرجح من قائمة “بي إس جي” لمواجهة ستراسبورج، السبت، في الجولة 32 بالدوري الفرنسي.وختمت الصحيفة بأن لويس إنريكي، مدرب الفريق الباريسي، يراهن على عودة اللاعب للتدريبات، يوم الأحد أو الاثنين، وهناك تفاؤل بشأن جاهزيته للقاء الجانرز.
يذكر أن ديمبلي سجل هدف انتصار سان جيرمان، في مباراة الذهاب، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف في دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم.
كووورة
اسماء عثمان
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