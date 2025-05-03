الأمير عبدالقادر منعم منصور أمير عموم قبائل دار حمر يعتصم بمنزله في النهود

الأمير عبدالقادر منعم منصور أمير عموم قبائل دار حمر يعتصم بمنزله ويرفض الخروج من داره بمدينة النهود ويقول إنه سيبقي في دار أجداده ومنزلتهم التاريخية .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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