برئاسة السيدة شوكو اركامي.. والي كسلا بالانابة يستقبل وفد صندوق الامم المتحدة للسكان

استقبل والي كسلا بالانابة الاستاذ عمر عثمان ادم وفد صندوق الامم المتحدة للسكان برئاسة السيدة شوكو اركامي مدير قسم الاستجابة الانسانية بالصندوق وذلك بحضور امين عام حكومة ولاية كسلا ووزير الصحة المكلف. وبحث اللقاء سبل التعاون والتنسيق بين حكومة الولاية فيما يختص بدعم السودان وشعبيه خاصة في ظل المحنة التي يعيشها منذ عامين فضلا عن الاستمرارية في تقديم الدعم للخدمات الانسانية في جوانب الصحة والحماية للنساء والفتيات. واكدت رئيسة الوفد دعم الصندوق للسودان عبر حملات المناصرة وتحريك الموارد لمواجهة الحالة الانسانية عبر الدول المناحة مشيرة الي زيارتها العام السابق للسودان وحجم المعاناة للمتاثرين الناتجة من الحرب. من جانبه رحب الوالي بالانابة بزيارة وفد الصندوق ودعمه المتصل لمختلف البرامج بالولاية مشيرا الي الحوجة الماسة خاصة الاهتمام بالجوانب الانسانية سواء المتعلقة بالوافدين وتسخير المعينات التي تمكنهم من العودة الطوعية الي ولاياتهم ومناطقهم او الوقوف مع الولاية خاصة وانها استقبلت اعدادا كبيرة من الوفدين خلال العامين الماضيين من مختلف المناطق التي تاثرت بالحرب. سونا

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