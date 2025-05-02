إعلامي شهير يشن هجوماً شرساً على بسمة بوسيل – فيديو

خلال لقائه في برنامج “منا وفينا” الذي تقدمه المذيعة هبة حيدري عبر قناة “المشهد”، شن الإعلامي خيري رمضان هجوماً عنيفاً على الفنانة بسمة بوسيل بعد حديثها عن فترة طلاقها من الفنان تامر حسني.

قال خيري: “لما هاجمت بسمة بوسيل مكنش هدفي ركوب “الترند” أنا فكرت في حاجة واحدة بس وهي الرسالة اللي بتوصل لما زوجة بتطلع تتكلم عن زوجها أبو أولادها، والكلام رأيت فيه اللا منطق، وأنا قضيتي مش تامر حسني خالص، أنا قضيتي كل زوجة بتختلف مع زوجها ودا بيحصل كتير، تراعي إن العلاقة عندما تنتهي لابد من الاحترام، وأن من تتحدثين عنه هو أبو أولادك، وأبو الأولاد بيجرح الأولاد، وموضوع التريند أنت اللي كنتي تبحثين عنه مش أنا، أنتي اللي صنعتي التريند الذي يثري قيمة غير محترمة في المجتمع”.

تابع: “أنا قلت “أدت” بشكل رائع وكانت مجهزة تمامًا لكن اعترضت على المضمون واعتراضي لا يقلل من شخصها، أنا مليش علاقة بشخصها، بس لما حد يعيش مع حد أكتر من عشر سنين ويجي النهاردة يقولي أنا من أول يوم بتعذب يبقى عندها خلل”.

أضاف خيري رمضان: “هجومي ليس دفاعًا عن تامر حسني، أنا لم أر تامر حسني منذ سنوات بشوفه أحيانًا في فرح، آخر لقاء عملته معاه كان من أكتر من ثماني سنوات، ولا تجمعنا صداقة، بحبه على المستوى الإنساني وأعرف والدته لكن مش أصدقاء خالص ولم يكلمني ولم أكلمه، هيسمعنا أو غيره هيسمعنا، تامر مش صديقي لم أكن أفكر في تامر، أنا كنت أدافع عن مبدأ العلاقة الزوجية وحق الأولاد في حياة كريمة، دول بيروحوا المدرسة لما حد من زمايلهم يقولهم هو باباك كان وحش أوي كده، لما اطلع أتكلم في الدين وعايزة واحد بيصلي قدامي الخمس فروض، طيب بأمارة إيه، اللي بيكلمني يديني أمارة، سواء بالزي ولا بالغناء ولا بالدلع، بسمة مدتنيش أمارة إنها تشترط ده بعد سنين من انفصالها، وكانت قبلها بوقت قليل بتتحدث عن إحنا راجعين لبعض وترجع تقول إن من أول يوم زواج وهي في علاقة مدمرة وكل يوم بتبكي وفكرت في الانتحار مين الإنسان اللي يتحمل كل دا يبقى عندها خلل وهي المسئولة”.

واختتم خيري رمضان كلامه: “قعدتي سنين منفصلة افتكرتي دلوقتي بس العذاب بعد ما ولادك كبروا، افتكرتي أن تطلي على الناس ويشوفوكي وأنتي عندك أولاد من هذا الرجل، أنا شفتها إنها بتحاول العودة للأضواء، مقدرش أدخل في نيتها إذا كانت عايزة تنتقم منه ولا تستغله”.

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