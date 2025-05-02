ماذا قال جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية و وزير المالية و التخطيط الإقتصادي على قناة الجزيرة؟

لقاء الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية و وزير المالية و التخطيط الإقتصادي على قناة الجزيرة مباشر عن الوضع الراهن في البلاد. الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية

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