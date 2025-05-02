النعناع والبابونج والزنجبيل علاجات طبيعية للحساسية الموسمية

يعاني كثيرون الحساسية الموسمية للجيوب الانفية، مع نشاط المسببات، مثل التيارات الهوائية المحملة بالأتربة وحبوب اللقاح والأدخنة، وهو ما يسبب لهم انسداداً في الأنف، وصعوبة في التنفس.

وتنصح د.دينا سعيد القاضي، الأستاذ الباحث المساعد في الكيمياء العلاجية التشخيصية بالمركز القومي للبحوث، من يعانون الحساسية التنفسية الموسمية باستخدام المكملات الطبيعية إلى جانب الأدوية المتعارف عليها التي يصفها الطبيب.

وتوضح أنه من المفضل تناول شاي النعناع، أو شاي البابونج أو الزنجبيل، لتخفيف احتقان الجيوب الأنفية والحلق، مؤكدة أن هذه المواد الطبيعية تقوي جهاز المناعة وتعزز القدرة على مواجهة متاعب الحساسية.

وتشير إلى أهمية تناول هذه المشروبات بشكل دائم طوال العام، وليس خلال فترة نشاط مثيرات الحساسية الموسمية فقط، لأن هذه المواد، ومنها أيضاً عسل النحل، وفيتامين «سي»، تتمتع بخصائص مقوية للمناعة، فإذا ما حل توقيت الحساسية الموسمية تكون مناعة الجسم قادرة على التعامل مع أعراض الحساسية.

وتلفت د.دينا سعيد القاضي إلى أهمية استخدام المحلول الملحي في حالة انسداد الانف، لأنه يساعد على تنظيف وفتح الأنف، مشيرة إلى أنه يمكن إعداده في المنزل، بنسب معينة، حيث يساعد في تنظيف الجيوب الأنفية من المخاط الذي يتراكم ويتسبب في الانسداد.وتؤكد أهمية المتابعة مع الطبيب؛ لأن المواد الطبيعية للتعامل مع الحساسية الموسمية ليست كافية وحدها، وليست بديلاً، فهي داعمة للعلاج الذي يصفه الطبيب.

صحيفة الخليج