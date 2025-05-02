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إشراقة سيد محمود: تحركات السعودية الأخيرة تعكس صوتها المساند للشعب السوداني

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اسماء عثمان 0 تبليغ

  • إشراقة سيد محمود: تحركات السعودية الأخيرة تعكس صوتها المساند للشعب السوداني 1/2
  • إشراقة سيد محمود: تحركات السعودية الأخيرة تعكس صوتها المساند للشعب السوداني 2/2

قالت رئيس الهيئة القيادية بالحزب الاتحادي الديمقراطي إشراقة سيد محمود إن تحركات الأخيرة بشأن السودان تعكس صوتها المساند للشعب السوداني.

الجزيرة – السودان

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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MO Nasa

MO Nasa

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