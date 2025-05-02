تيري هنري يقترب من تدريب الأهلي وروزا يخرج من الحسابات

فجّر الناقد الرياضي إسلام محمد مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف أن إدارة النادي الأهلي دخلت في مفاوضات جادة مع النجم الفرنسي السابق تيري هنري لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن هنري يُعد الآن أحد أبرز الأسماء المطروحة بقوة داخل القلعة الحمراء.

وقال إسلام محمد في مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن الأهلي يتفاوض بالفعل مع المدرب الفرنسي تيري هنري، لتدريب الفريق خلال منافسات كأس العالم للأندية 2025، وهناك محاولات تمت للتواصل مع وكيله، ودي مش شائعة أو اجتهاد، لكنها معلومة مؤكدة وعلى مسؤوليتي.

وأوضح أن بعض الشخصيات المحبة للنادي، إلى جانب رجال أعمال داعمين، قاموا بعرض اسم هنري على إدارة الأهلي، خاصة مع اقتراب مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، ما يجعل خيار التعاقد مع مدرب عالمي أولوية قصوى.

وأشار إسلام محمد إلى أن الفرنسي هنري ليس الاسم الوحيد المطروح حاليًا، قائلاً:في اسم مدرب ألماني آخر مطروح بجانب هنري، ولكن أؤكد لكم أن ماركو روزا خرج من الحسابات تمامًا، والأهلي لم يعد يفكر فيه كخيار فني.

وأكد إسلام أن الأمر لم يُحسم بعد، لكن التوجه حاليًا نحو شخصية فنية تملك ثقلًا كبيرًا على المستوى العالمي، وسط ترقب واسع من الجماهير.

صدى البلد