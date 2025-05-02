الدكتور عمرو : نمط الحياة مسبب رئيسي لارتفاع ضغط الدم والسكري

كشف الدكتور عمرو ضياء حسين “طبيب عام” ، أن ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني يشهدان ارتفاعًا عالميًا مدفوعًا بشكل رئيسي بخيارات نمط الحياة ومنها النظام الغذائي السيء ، قلة النشاط البدني، السمنة، التدخين، الكحول ، والتوتر المزمن ، إذ تشكل كل هذه الأمور الأسباب الرئيسية التي تؤدي مباشرة إلى هذه الأمراض عبر إلحاق الضرر بالأنظمة الأيضية والقلبية.

وتفصيلاً أوضح د.عمرو أن نمط الحياة غير الصحي يمهد لتلك الأمراض بهذه العوامل :

أولا: النظام الغذائي السيء ، فالأطعمة المصنعة الغنية بالسكر والصوديوم ترفع سكر الدم وضغط الدم ، والمشروبات السكرية اليومية تزيد مخاطر السكري بنسبة 26%، وفقًا لـ “The Lancet”.ثانيا : قلة النشاط البدني ، فالعادات الخاملة تضعف استخدام الأنسولين وترفع ضغط الدم ، فأقل من 150 دقيقة من التمارين الأسبوعية تزيد مخاطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة 30-50%.

ثالثا : السمنة ، فالوزن الزائد يسبب مقاومة الأنسولين ويرفع ضغط الدم ، فالسمنة تزيد مخاطر السكري سبعة أضعاف وتضاعف مخاطر ارتفاع ضغط الدم، وفقًا لـ CDC.

رابعا: التدخين ، فالنيكوتين يضيق الأوعية الدموية ويزيد مقاومة الأنسولين، مما يرفع المخاطر.

خامساً : الإفراط في الكحول ، فالشرب الزائد يعطل التحكم بالسكر ويرفع ضغط الدم.

سادساً : التوتر المزمن ، فارتفاع الكورتيزول والأدرينالين يرفعان سكر الدم وضغط الدم.

وعن سؤال: لماذا نمط الحياة هو المحرك الرئيسي تابع د.عمرو بقوله:

عوامل نمط الحياة تهيمن لأنها شائعة، قابلة للتعديل، وتؤدي مباشرة إلى آليات المرض ، فأكثر من 90% من حالات السكري من النوع الثاني و70% من حالات ارتفاع ضغط الدم يمكن الوقاية منها عبر تغييرات نمط الحياة، وفقًا لـ CDC وجمعية القلب الأمريكية ، كما أن برنامج الوقاية من السكري أظهر أن النظام الغذائي، التمارين، وفقدان الوزن يقلل مخاطر السكري بنسبة 58%. نظام DASH الغذائي يخفض ضغط الدم بما يصل إلى 11 ملم زئبق.وحول الحلول عبر نمط الحياة مضى د.عمرو قائلاً :

الأكل الصحي، التمارين المنتظمة (150 دقيقة – أسبوع)، فقدان الوزن (5-10%)، الإقلاع عن التدخين، تجنب الكحول، وإدارة التوتر يمكن أن يمنع ويدير هذه الأمراض ، بجانب الجهود الصحية العامة، مثل التثقيف الغذائي والتغييرات السياسية، إذ تعزز التأثير.وختم د.عمرو حديثه بقوله:

ارتفاع ضغط الدم والسكري ناتجان بشكل رئيسي عن نمط الحياة، وليس الجينات أو التقدم في العمر ، وبتغيير العادات اليومية، يمكن للأفراد منع هذه الحالات وعكسها، مما يقلل من عبئها العالمي.

جريدة المدينة