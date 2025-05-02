“الرش بالطائرات”.. وفد من مجموعة الصافات للطيران بمنظومة الصناعات الدفاعية يزور كسلا

بحث د. علي ادم وزير الصحة المكلف بولاية كسلا لدى لقائه الخميس وفد مجموعة الصافات للطيران برئاسة العقيد مهندس عبد العليم الطيب العوض الرئيس التنفيذي للمجموعة الذي يزور الولاية هذه الايام،، بحثوا سبل التعاون المشترك في مجال مكافحة نواقل الأمراض وتعزيز الجهود في مجال الصحة الوقائية بالولاية .

ورحب الوزير بالوفد ،مشيدا بمبادرات مجموعة الصافات ومنظومة الصناعات الدفاعية في دعم القطاع الصحي في الفترات السابقة والتي ساهمت بصورة فاعلة في مكافحة نواقل الأمراض وتقليل كثافة البعوض ،مؤكدا حرص الوزارة على توسيع الشراكة ومزيدا من التنسيق في الفترة القادمة مع المؤسسات الوطنية ذات الخبرة في المجالات الصحية ممثلة في شركة وقاية المحاصيل بالمجموعة بما يسهم في تطوير الأداء وتحسين المؤشرات في مجال الصحة العامة، منوها الى اتفاق الجانبان على تشكيل فريق عمل ووضع خطط تنفيذية ميدانية تسهم في الحد من انتشار البعوض وتحسين صحة البيئة .

واعرب الوزير عن شكره وتقديره لمجموعة الصافات على المبادرة وعلى تكريمه الذي يشكل دافعا معنويا ومواصلة الجهود في خدمة القطاع الصحي بالولاية .